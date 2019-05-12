خبير: "بى بى سى" تدعى الموضوعية وتشوه كل من يعارضها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن طريقة تغطية شبكة "بي بي سي" البريطانية للقضايا العربية تتضمن تحريض واضح ضد الأنظمة العربية، فالقناة البريطانية تنحاز لنفسها ولسياسة بريطانيا خلال تغطية المنطقة العربية.
وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن كل ما وافق السياسة البريطانية انحازت له وكل من عارضها قامت بتشويهه، موضحا أن ادعاء "بى بى سى" الموضوعية حيلة تنطلى على الكثير من المتابعين للمحطة .
وتابع طارق أبو السعد: من ناحية الموضوعية التي تدعيها القناة البريطانية ومن ناحية العدل الذى تزعم أنها تتبناه أعتقد انها منحازة جدا لكل وأى قضايا تخدم السياسة البريطانية.
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