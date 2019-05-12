شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات هامة عن مخصصات التعليم العالى بمشروع الموازنة للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت مخصصات التعليم العالى والبحث العلمى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 عن العام المالى الحالى، وفيما عدد من الأرقام الهامة حول مخصصات التعليم والبحث العلمى فى موازنة العام الجديد. مُخصصات التعليم العالى بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 تقدر بـ 47.1 مليار جنيه. مخصصات التعليم العالمى بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الحالى تبلغ 38.5 مليار جنيه. نسبة الزيادة للعام المالى الحالى عن السابق تقترب من 22.2 %. . 70% من موازنة التعليم العالى تذهب إلى الجامعات. تخصيص 5 مليارات جنيه لجامعة القاهرة و 4.4 مليار لجامعة الإسكندرية. تخصيص 4 مليارات لجامعة عين شمس و3.4 مليار جنيه لصالح جامعة أسيوط .

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