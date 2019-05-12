استقبل عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، في مكتبه في طرابلس، وفدا من مياومي مكتب الضمان الاجتماعي في المدينة، وضعه بجو آخر تطورات ملف المياومين، طالبا منه "التدخل للمساعدة في حل الاشكالية المتمثلة بعدم دفع مستحقاتهم على قلتها منذ ما يقارب السنة ونصف السنة تحت حجج قانونية".
ورحب الجسر بالوفد، وأكد أنه "سيتابع الملف مع وزير العمل كميل أبو سليمان ومدير الضمان الاجتماعي محمد كركري على أمل ان تصل الأمور إلى خواتيمها السعيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجسر التقى وفدا من مياومي الضمان في طرابلس ووعد بمتابعة مطالبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.