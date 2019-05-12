الجسر التقى وفدا من مياومي الضمان في طرابلس ووعد بمتابعة مطالبهم

استقبل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​، في مكتبه في ​طرابلس​، وفدا من مياومي مكتب ​الضمان الاجتماعي​ في المدينة، وضعه بجو آخر تطورات ملف ​المياومين​، طالبا منه "التدخل للمساعدة في حل الاشكالية المتمثلة بعدم دفع مستحقاتهم على قلتها منذ ما يقارب ​السنة​ ونصف السنة تحت حجج قانونية".

ورحب الجسر بالوفد، وأكد أنه "سيتابع الملف مع وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ ومدير الضمان الاجتماعي محمد كركري على أمل ان تصل الأمور إلى خواتيمها السعيدة".