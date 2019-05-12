شقير محييا الممرضين: يعملون بصمت وتفان في خدمة الصحة والانسانية

أكد وزير الإتصالات ​محمد شقير​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "في اليوم العالمي للممرض كل ​المحبة​ والاحترام والتقدير للذين يعملون بصمت وتفان في خدمة ​الصحة​ والانسانية".

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