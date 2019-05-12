غياض: الراعي حريص على إقامة مأتم يليق بالبطريرك صفير وبدأنا الترتيبات لتنظيم هذا الحدث الوطني

كشف المسؤول الاعلامي في ​بكركي​ ​وليد غياض​، ان "منذ ساعات الصباح الاولى شكلنا لجنة خاصة للترتيبات وتنظيم جنازة الراحل البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، بتوجيه من البطريرك ​الكاردينال بشارة الراعي​، الحريص على اقامة مأتم يليق بالراحل، وتعمل خلية العمل منذ الصباح على التحضير لهذا الحدث الوطني الكبير" مشيرا الى ان "الجنازة ستكون في الباحة الخارجية للصرح البطريركي، لتوقعنا حضور عدد كبير من الناس، ونعمل على كيفية تسهيل وصولهم الى الصرح من تسهيلات في النقل من خلال وضع باصات تحت تصرف المشاركين في الجنازة".

ولفت غياض في حديث تلفزيوني، الى ان "الخميس سيكون يوم حداد رسمي، ف​المدارس​ الكاثوليكية ستقفل وستشارك بهذا اليوم" موضحا ان "سيستقبل الجثمان يوم الاربعاء قبل الظهر في بكركي وينقل الى كنيسة سيدة الانتقال حيث سيسجى لغاية الخميس، ليصلى على نفسه في الباحة الخارجية للصرح".