العثور على جثة مواطن في منزله في فرن الشباك

عثر على مواطن داخل منزله في ​فرن الشباك​ جثة هامدة والى جانبه بندقية صيد. وعلى الفور حضرت الى المكان ​الاجهزة الامنية​ المختصة والادلة الجنائية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. وبعد اجراء التحقيقات اللازمة، نقلت عناصر من ​الدفاع المدني​ الجثة الى براد ​مستشفى​ ​اوتيل ديو​ ليصار الى تسليمها لاحقا الى ذويها.

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