أبو كسم: البطريرك صفير صخرة وطنية وكبير لبنان

نعى مدير ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الاب عبدو ابو كسم البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ ، بحزن وألم ممزوج بفرح القيامة . وجاء في النعي " بغياب كبير ​لبنان​ الذي عمره من عمر لبنان الكبير ، فقد لبنان و​الكنيسة المارونية​ رجلاً كبيراً وهامة من هامات وطن الآرز ، أذهل ​العالم​ شرقاً وغرباً بتواضعه ورفعته في آن ، فكان رجل التواضع و​الصلاة​ والصخرة الوطنية الكبرى ، رجل الحكمة والشجاعة في المواقف والتشبّث بالحق تشهد له محطات وطنية كتبها التاريخ أبرزها نداء ​المطارنة الموارنة​ الشهير ومصالحة الجبل.غاب البطريرك صفير لكن وجهه سيبقى أيقونة الكنيسة المارونية، ​المسيح​ قام حقاً قام ".

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