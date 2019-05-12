رابطة قدماء القوى المسلحة زارت الحسن: وعدت بالعمل مع بو صعب للحفاظ على حقوق المتقاعدين

أعلنت "​رابطة قدماء القوى المسلحة​ اللبنانية" أن "وفدا من الهيئة التنفيذية للرابطة برئاسة رئيسها ​اللواء​ المتقاعد ​عثمان عثمان​، التقى أمس وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في مكتبها في الوزارة".

وفي بيان لها، أوضحت الرابطة أن عثمان قدم خلال اللقاء "شرحا مفصلا وحججا دامغة حول المواد الواردة في مشروع قانون موازنة العام 2019 والمتعلقة بحقوق العسكريين والمتقاعدين".

ونقلت عن الحسن أنها "أبدت تفهمها الكامل لمشاكل المتقاعدين العسكريين وقناعتها التامة بحقوقهم المشروعة"، وأنها "بعدما طمأنت الوفد إلى عدم المس بالتجهيزات العسكرية، وعدت بأن تعمل مع وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ على مساعدة المتقاعدين العسكريين في المحافظة على حقوقهم المشروعة في باقي بنود مشروع ​قانون الموازنة​".