عصفور اتصل بالراعي معزيا بصفير: عمم ثقافة الحوار والعيش الواحد

أعرب القائم برئاسة ​المجلس الإسلامي العلوي​ الشيخ محمد خضر عصفور خلال إتصاله ب​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ عن تعازيه الحارة برحيل البطريرك الماروني السابق ​مار نصرالله بطرس صفير​، مؤكدا "​البناء​ مع غبطته على تكريس رسالة ​المحبة​ والتآخي الإسلامي المسيحي وتعميم ثقافة الحوار والعيش الواحد وإرساء مفاهيم الدولة العادلة والوطن الجامع لكل أبنائه".

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