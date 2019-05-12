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سلطات مسقط تقرر اعادة فتح سفارتها في بغداد بعد نحو ثلاثة عقود من اغلاقها

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أعلنت ​سلطنة عمان​ أنها ستعيد فتح سفارتها في ​بغداد​ بعد نحو ثلاثة عقود من اغلاقها ابان الاجتياح ​العراق​ي للكويت، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الحكومية في بيان.

وذكرت الوكالة ان "مما لا شك فيه أن إعادة افتتاح السفارة العمانية في بغداد، سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات".

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