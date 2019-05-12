"رئيس جامعة الأزهر": نبذل جهودا كبيرة لمساعدة الطلاب على التفوق والابتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب والطالبات لمساعدتهم وتشجيعهم على النجاح والتفوق والابتكار، مشيرا إلى أهمية الالتزام بمواعيد العمل ، وإزالة كافة المعوقات التي قد تعوق الطلاب خلال العملية التعليمية.

جاء ذلك -خلال تفقد المحرصاوي اليوم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بنى سويف، لمتابعة استعداد كليات الجامعة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة والأقاليم.

وناقش المحرصاوى عددا من الملاحظات والنقاط الرئيسية حول أهمية الالتزام بالضوابط واللوائح التى تنظم سير الامتحانات والعملية التعليمية، مع أعضاء هيئة التدريس، مطالبا باتباع وتطبيق كافة اللوائح والضوابط الخاصة بلجان الامتحانات، وتوفير الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطالبات خلال تأديتهن للامتحان.​