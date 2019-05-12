ماذا قدمت الداخلية خلال 24 ساعة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: جهود مكثفة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مدار الساعة في رحلة البحث عن فرض السيطرة الشرطية بمختلف أنحاء الجمهورية ومكافحة الجريمة بكامل صورها، والتصدي لمروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة مقطع فيديو يرصد النجاحات الأمنية التي حُققت خلال الأربع وعشرين السابقة بمشاركة الإدارات المختلفة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

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