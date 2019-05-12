مصرع شخص وإصابة 7 أخرين في تصادم على طريق "بنها- كفر شكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين، اليوم الأحد، في تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق "بنها - كفر شكر" بمحافظة القليوبية.

ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بالقليوبية بوقوع تصادم على طريق "بنها- كفر شكر".

وانتقل رجال المرور والإسعاف وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.