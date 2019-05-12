الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة بين إيران وواشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ، اليوم الأحد ، حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أهمية تبني الحوار الجاد والبناء لحل جميع المشاكل.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن الرئيس العراقي استقبل اليوم، سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بغداد، وتم خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي وسبل استمرار التعاون في جميع المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التوتر الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

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وشدد صالح حرص العراق على إقامة علاقات تعاون متوازنة مع جيرانه وأشقائه وأصدقائه ، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم، موضحا أن الحوارات العراقية مع دول الجوار والبلدان العربية والإقليمية والأوربية تصب في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أهمية تبني الحوار الجاد والبناء لحل جميع المشاكل وتغليب المشتركات على الخلافات، والنأي عن سياسة المحاور.

من جانبهم، أكد سفراء الدول الأوربية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون، مشيدين بالسياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والإقليمي.. مجددين رغبة دولهم في المساهمة بإعمار العراق، واغتنام فرص الاستثمار أمام الشركات الأوروبية المتطلعة للعمل في البلاد، مشيرين إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين حول الأزمة في المنطقة وأهمية نزع فتيلها.