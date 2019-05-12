فصائل معارضة سورية تتصدى لهجوم للجيش الحكومي في ريف اللاذقية الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

تصدت فصائل من المعارضة السورية لهجوم شنه الجيش الحكومي والقوات الموالية له في ريف اللاذقية الشمالي، وسط هدوء نسبي على جبهات حماة وريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الساحلية التابعة للجيش السورية الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أفشلت غرفة عمليات (وحرّض المؤمنين) هجومًا للقوات الحكومية السورية على محور جبل كبينة بريف اللاذقية وقتلت أكثر من 25 عنصرا أغلبهم من عناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني وجرح العشرات منهم".

وكشف القائد العسكري عن "فتح القوات الحكومية جبهة الساحل بعد تقدمها في ريف حماة الشمالي الغربي وسيطرتها على مدينة قلعة المضيق وبلدة كفرنبودة وعدد من القرى والمزارع ، وبدء هجوم الساحل اليوم هو المحور الثالث من هجوم القوات الحكومية على مناطق سيطرة المعارضة ".

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وسقط قتلى وجرحى اليوم في قصف مدفعي على مدينة السقيلبية التابعة لسيطرة القوات الحكومية .

وقال طبيب في مشفى السقيلبية الوطني لـ (د ب أ) "قتل ستة اشخاص بينهم 4 أطفال في سقوط قذائف صاروخية اطلقتها المجموعات المسلحة على المدينة".

وفي ريف حماة أكد قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة بأن مقاتلي جيش النصر قتلوا في جمين خمسة عناصر من القوات الحكومية السورية في كمين لهم قرب قرية باب الطاقة بريف حماة الغربي .