بالصور- إفطار جماعي بالجامع الأزهر بمناسبة ذكرى تأسيسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير - نادر نبيل وكريم أحمد:

نظم الجامع الأزهر، الأحد، إفطارًا جماعيًّا مفتوحًا لحوالي 2500 شخص، في الذكرى 1079 لإنشائه.

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وأقامت إدارة الجامع الأزهر، عددا من الفعاليات، بمناسبة مرور 1079 عام هجري على تأسيسه، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، شملت أنشطة فنية كالخط العربي والرسوم الفنية والتشكيلية، وسط توافد أعداد كبيرة على الجامع الأزهر، وبثت إدارة الجامع مجموعة من الأفلام الوثائقية لشيوخ الأزهر السابقين، أبرزهم الشيخ محمود شلتوت، والشيخ مصطفى عبدالرازق، والشيخ عبدالحليم محمود، عبر شاشات كبيرة وُضعت بساحة الجامع.

وتضمت الاحتفالية عددًا من الفعاليات والأنشطة التي تعقد على مدار اليوم، وهي: ركن للخط العربي- ركن نور- ركن أفريقيا- جولات سياحية تعريفية بالجامع الأزهر- منصة في صحن الجامع تقام عليها ابتهالات وتواشيح وأناشيد وقراءة القرآن، وتقديم هدايا، وحفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم.

كان المجلس الأعلى للأزهر وافق في مايو الماضي برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ يومًا ومناسبة احتفالية كل عام.