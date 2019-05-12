خبير اقتصادي يوضح انعكاس الإقامة المميزة على الاقتصاد السعودي

قال خبير الاقتصاد محمد السويد عن الجوانب التي سينعكس على الاقتصاد السعودي، من خلال تطبيق مشروع نظام “الإقامة المميزة” الذي أقرّه مجلس الشورى مؤخراً، لافتاً إلى أنه سيسهم في نجاح المشاريع الجديدة، كمشروعي “القدية” و”نيوم”.

وقال المختص الاقتصادي محمد السويد،:“أن مشروع نظام الإقامة المميزة، يعتبر من أولى السياسات الاقتصادية الجديدة، في نظام الإقامة والعمل بالمملكة، بغرض خلق سوق

للتملك الحر للقطاع العقاري والسكني والتجاري للمدن الاقتصادية الجديدة”.

وأشار السويد إلى:“أن التأثير المباشر للنظام، سيكون من خلال ضخ مبالغ بالمليارات بحسب الأرقام المحددة في المدن الجديدة، وستتدفق في القطاع العقاري والتجاري والسكني، أو في المنتجعات السياحية”.

وأوضح:“أن التأثير غير المباشر سيرتبط بالاستثمار الأجنبي؛ حيث سيكون نظام الإقامة الجديد

محفزاً للاستثمارات بشكل كبير، وأن الأرقام التي من المأمول تحقيقها بشكل غير مباشر، ستكون ما بين 20 إلى 30 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.

واشار مختص سعودي اخر ان الاقامة المميزة لن تعطى لكل مقيم اجنبي وانما هناك شروط كبرى لتحقيقها تمنح الاقامة المميزة كما هناك شروط لاستخدامها

كما اوضح ان الاجانب فائدتهم من الاقامة هي الاستثمار في السعودية والاستفادة من شروط الاقامة المميزة في عمل مشاريع لكن لن يمنح الجنسية ويبقى اجنبي على تراب المملكة