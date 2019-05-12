الإمارات تستعد لإطلاق قمر "مزن سات" نهاية 2019

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، أن القمر "مزن سات" الصناعي من المقرر أن يطلق نهاية عام 2019، بعد التعاقد مع شركة "EXOLaunch"، على هامش مؤتمر الفضاء العالمي.

وسيجري إطلاق القمر الصناعي بعد تطويره من قبل الطلبة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، مستفيدين من المرافق والمختبرات العلمية المتطورة.

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وسيعمل قمر "مزن سات" على قياس كمية غازي الميثان

وثاني أوكسيد الكربون وتوزعهما في الغلاف الجوي، باستخدام كاشف بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة، فيما سيقوم الطلبة بمعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها إلى المحطة الأرضية في المختبر.

من جهته، قال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء المهندس محمد ناصر الأحبابي، إن "مشروع قمر (مزن سات) الصناعي يأتي في

إطار استراتيجية الوكالة في تنمية القدرات والمهارات الوطنية وتعزيز أنشطة البحث العلمي".

وقال مدير مشروع القمر الصناعي "مزن سات"، المهندس عبدالله المرر، "سنعمل خلال الفترة المقبلة على مرحلة تجميع القمر الصناعي، تليها مرحلة الاختبارات الشاملة لضمان عمل القمر بشكل سليم ضمن بيئة تحاكي الظروف الصعبة في مدار الأرض، قبل الإطلاق إلى الفضاء الخارجي".

وأضاف، "مزن سات- سيضاف إلى المجموعة المتميزة من الأقمار الصناعية التي طورتها وتملكها وتشغلها الدولة لأغراض متعددة من الاستشعار عن بعد والملاحة إلى الاتصالات"