رئيس الوزراء البحريني يجتمع بقائد الأسطول الأمريكي الخامس

استقبل رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، جيمس مالوي، في وقت تشهد منقطة الخليج توترا متصاعدا بين طهران وواشنطن.

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وأشاد آل خليفة، خلال اللقاء، بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في "دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، مؤكدا أهمية "الجهود والتحركات المشتركة

من خلال التحالفات الدولية في مواجهة مختلف التحديات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

من ناحيته، أعرب مالوي عن تقديره لجهود البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية عقب اللقاء.