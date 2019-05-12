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خروج قطار عن مساره بوسط روسيا

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خرج قطار شحن مكون من 55 عربة عن سكته في جمهورية تترستان الروسية، حسبما أفادت وزارة الطوارئ اليوم الأحد.

 

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وأوضحت الوزارة، أن الحادث وقع جراء خروج العجلتين الخلفيتين لقاطرة القطار وعجلات 5 عربات لدى انطلاق القطار متجها من تترستان إلى جمهورية بشكورتوستان

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المجاورة.

ويتكون القطار من 55 عربة، 37 منها فارغة و18 عربة محملة.

وأكدت الطوارئ الروسية، أن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد، كما لم يؤثر على حركة القطارات في المنطقة.

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