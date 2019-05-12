أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية ولا

وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها قرب المياه الإقليمية ولاأضرار بشرية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية، في خبر عاجل لها.وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها

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