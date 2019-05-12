الجيش الجزائري يقتل إرهابياً شرق العاصمة

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، إن إرهابياً قُتل اليوم الأحد، في كمين لمفرزة من الجيش بمنطقة الزرايب بولاية تيزي وزو شرقي العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة أن "هذه العملية مكّنت من ضبط "مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف، وخزنتي ذخيرة ونظارة ميدان".

إلى ذلك، كشفت مفرزة للجيش عن سبعة مخابئ للإرهابيين وورشة لصناعة المتفجرات وقنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير ونظارة ميدان وكمية من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى، خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة واد القصب بولاية عين الدفلى، غربي العاصمة.

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