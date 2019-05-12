زلزال بقوة 4.5 درجات قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية

أعلن المجلس الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن زلزالا بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر وقع، اليوم الأحد، في المحيط الهادي قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وقال بيان أصدرته وزارة الطوارئ الروسية، إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات،بحسب وكالة سبوتنيك.

وتابع البيان: "يقع مركز الزلزال على بعد 90 كم شرق قرية أوست-كامتشاتسك".

ووفقاً لوزارة الطوارئ، لم يشعر سكان المناطق المجاورة بالزلزال. ولم يتم الإعلان عن وجود تهديد لحدوث موجات مد عالية تسونامي.

يشار إلى المنطقة الواقعة قبالة سواحل كامتشاتكا تتعرض لزلزال كان آخرها في شهر مارس الماضي. اقرأ أيضاً.. زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليابان

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