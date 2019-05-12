أشتية: إسرائيل تشن حرباً على غزة حتى لا تلفت الأنظار إلى تهويد القدس والاستيطان

رحب محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة من أي جهة كانت بحيث أن تُقدّم تحت مظلة السلطة الفلسطينية ووفق الإجماع الدولي.

وقال أشتية خلال استقباله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس دانيال دوفيلار، أن تحويل الأنظار تجاه قطاع غزة من خلال الحروب والحصار الذي يقوم به الاحتلال هو من أجل عدم جذب الانتباه لما يحدث من تهويد لمدينة القدس وطمس الهوية العربية الإسلامية المسيحية فيها إضافة إلى مصادرة الأراضي في غور الأردن وتشريد المواطنين منه.

وثمن أشتية جهود الصليب الأحمر المبذولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء من ترتيب الزيارات للأسرى في السجون الإسرائيلية ومراقبة أحوالهم وإعداد تقارير تسهم في تحسين ظروف الاعتقال.

وطالب الصليب الأحمر القيام بدور فعال نحو فضح الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني. اقرأ أيضا.. أزمة مالية تهدد فلسطين.. وأشتية: ننتظر دعم العالم

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