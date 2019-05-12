كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سخرية من تصريحات "مودى" بعد مقترح "استخدام السحب للاختفاء عن طائرات باكستان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن غارات كشمير، الغضب بعد قوله أنه أذن شخصياً بالهجوم على الرغم من الظروف الجوية السيئة، لأنه اعتقد أن "الغيوم يمكن أن تساعد طائراتنا بالفعل في الهروب من أجهزة الرادار" و "تزودنا بشدة التغطية."

وفي حديثه لقناة نيوز نيشن التلفزيونية الهندية يوم السبت، قال مودي إن هطول الأمطار الغزيرة ليلة 25 فبراير قد أدى إلى تعقيد التخطيط لهجمات 26 فبراير، حتى دفع المخططين العسكريين إلى التفكير في إعادة جدولة العملية، لكنه أضاف أنه اضطر إلى استخدام "رؤيته الخام" غير الخبيرة حول استخدام السحب لصالح الهند لتبديد شكوك خبراء الدفاع والمضي قدمًا في الهجوم.

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وقال مودى :"إنه في حوالي الـ 1:30 صباحًا، بدأنا الحركة، وفي الـ 2:55، وافقنا عليها تمامًا وفي الـ 3:20 صباحًا تلقيت تقريرًا عن الغارات الجوية، كان هناك الكثير من الحركة في الهواء والمطر مما تسبب في إرباك باكستان".

وبدورها، سخرت "ديفيا سباندانا"، زعيمة بحزب المعارضة الرئيسي في الهند "حزب المؤتمر" من مودي ، قائلة "إن القدرة على استخدام الرادار لاكتشاف الطائرات ، "سواء كان هناك سحابة أو لا، موجودة منذ عقود.

ولم تمر تصريحات مودي بشكل جيد بين المنتقدين الآخرين أيضًا، وقال بعض نشطاء التواصل الاجتماعى، بما في ذلك خصوم رئيس الوزراء في الانتخابات الجارية في الهند، إن افتقاره الواضح للمعرفة حول كيفية عمل تكنولوجيا الرادار يشكل خطراً جسيماً على الأمن القومي.