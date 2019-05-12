كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خروج قطار شحن مكون من 55 عربة عن سكته وسط روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج قطار شحن مكون من 55 عربة عن سكته في جمهورية تترستان الروسية، حسبما أفادت وزارة الطوارئ اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن الحادث وقع جراء خروج العجلتين الخلفيتين لقاطرة القطار وعجلات 5 عربات لدى انطلاق القطار متجها من تترستان إلى جمهورية بشكورتوستان المجاورة.

ويتكون القطار من 55 عربة، 37 منها فارغة و18 عربة محملة.

وأكدت الطوارئ الروسية، أن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد، كما لم يؤثر على حركة القطارات في المنطقة.