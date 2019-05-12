كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول محاولة لالتقاط الأحلام فى فيلم تبدأ العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى العلماء لالتقاط الأحلام كفيلم، وستبدأ التجارب البشرية للتكنولوجيا في العام المقبل.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، قام دانييل أولدز، باحث الأحلام مؤخرًا بتكوين "فريق الأحلام" من الباحثين في مجال النوم والحلم من جميع أنحاء البلاد لوضع .جميع المكونات معًا وإنشاء أول فيلم أحلام

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ويخطط الفريق لاستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي المحمول في الصيف المقبل لمحاولة تسجيل الحركة والكلام والصور من الأحلام الكاملة لثلاثة أو أربعة أشخاص نائمين.

وكان أولدز مع جامعة تكساس في مختبر أوستن للعلوم العصبية الإدراكية يتابعون سلوك الحالمين، ونجحوا في تسجيل حركات أحلام الشخص باستخدام مخطط كهربية لقياس نبضات الأعصاب للعضلات.

واستخدم أولدز التكنولوجيا لتحويل نفسه إلى أمر مُجسد، وقُدم المشروع في الرابطة الدولية لدراسة الأحلام في عام 2017، كما يُقدر أن الأمر قد يستغرق من 10 إلى 20 سنة لتسجيل فيلم أحلام كامل بالفعل.