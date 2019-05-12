كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول سفينة شحن كورية شمالية إلى جزيرة أمريكية بعد الاستيلاء عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت سفينة شحن كورية شمالية استولت عليها الولايات المتحدة بسبب الاشتباه في استخدامها لانتهاك العقوبات الدولية جزيرة ساموا الأمريكية، حيث ستخضع لعمليات تفتيش، وفقاً لصحيفة "تايم" الأمريكية اليوم.

وتمّ سحب السفينة ببطء إلى ميناء "باجو باجو" صباح السبت في قسم الإرساء الرئيسي في الميناء بعد ظهر ذلك اليوم.

وقال ضابط الشؤون العامة لخفر السواحل الأمريكي أماندا ويريك، إن الرحلة من إندونيسيا استغرقت حوالي ثلاثة أسابيع، وتم اختيار ساموا الأمريكية في جنوب المحيط الهادئ بسبب "موقعها الاستراتيجي المركزي".

وأضاف ويريك: "لدينا أيضًا علاقة قوية وشراكة قوية مع حكومة ساموا الأمريكية".. لدينا بالفعل الموارد القادرة على ضمان أمن السفينة ولكن الأهم من ذلك ميناء باجو باجو."