كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرانسيس يتعهد بمكافحة الإيذاء الجنسي للراهبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد بابا الفاتيكان-فرانسيس بمكافحة الإيذاء الجنسي للراهبات، كما حثهن على قول "لا لرجال الدين الذين يرغبون في استخدامهن كخادمات.

ووجّه البابا الأرجنتيني 850 من رؤساء أوامر دينية بأن مهنتهم هي مهنة للخدمة وليست عبودية.

وفي كلمته أمام الجمعية التي تعقد كل ثلاث سنوات للاتحاد الدولي للرؤساء العامين، المجموعة الرئيسية للراهبات، الأخت المالطية كارمن ساموت، أخبر فرانسيس أن إساءة معاملة رجال الدين للأخوات كان "منتشرًا في أجزاء كثيرة من العالم".

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كما أضاف أن ذلك يشمل الاعتداء الجنسي، والإيذاء المعنوي، وكذلك الاستيلاء على ممتلكاتهم، وأضافت أنه كانت هناك أيضًا حالات لإساءة معاملة راهبات أخريات.

وأكدّ فرانسيس أن الاعتداء الجنسي على الأخوات "مشكلة خطيرة وكبيرة" كان على دراية بها، وقال :"يجب أن نحارب هذا، وكذلك خدمة الأخوات الدينية.. من فضلك ، نعم الخدمة، لا العبودية.

وأوضح فرانسيس أن المشكلة في بعض الأحيان تكمن في رئيسها نفسه، في إشارة إلى الحالات التي قدم فيها الرؤساء الدينيون مطالبهم من قبل الأساقفة، على حساب شقيقاتها والراهبات المبتدئات.