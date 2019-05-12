شهد فرع المركز الرياضي “سيتي كلوب”، أمس السبت، في طنجة، اشتباكا بالأسلحة البيضاء، والهراوات بين المدربين الرياضيين، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.
وبحسب شاهد عيان، فإن الاشتباك وقع، قبل ساعات قليلة من موعد الإفطار، وتعود فصوله إلى الإضراب، الذي خاضه المدربون، وعمال النظافة المشتغلون في المركز، بعد تأخر صرف رواتبهم.
وأضاف الشاهد ذاته أنه، على الرغم من أن المدربين توصلوا إلى حل مع إدارة المركز بخصوص صرف مستحقاتهم، غير أنهم لم يعلقوا إضرابهم، واستمروا في التضامن مع عمال النظافة، الذين لم تصرف رواتبهم، الأمر الذي أدى بفرع الإدارة في طنجة إلى استقدام طاقم رياضي جديد من مدينة الدارالبيضاء.
وفوجئ المدربون المضربون بدخول غرباء إلى الصالة الرياضية لمباشرة التدريبات، وهو ما اعتبروه استفزازا من طرف إدارة “سيتي كلوب”، وأدى ذلك إلى نشوب عراك بالسيوف، والهراوات.
وفور علمها بالحادث، هرعت العناصر الأمنية إلى عين المكان، واعتقلت العديد من المتشابكين، إذ فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر عراك بالسيوف والهروات في “سيتي كلوب” طنجة..شاهد يروي التفاصيل المروعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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