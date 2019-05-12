انتقد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، لجوء الفنان الفرنسي الكونغولي “ميتر جيمس”، وشريكه في كليب “سينيوريتا”، الفنان الكولومبي “مالوما” لممارسة رياضة الجيتسكي في صهرج المنارة في مدينة مراكش، علما أنه مكان ممنوعة فيه السباحة، أو ممارسة أي رياضة مائية.
وظهر المغنيان العالميان في لقطات كليبهما الجديد، على دراجات جيتسكي وسط الصهريج، ما جعل بعضا ينتقد الأمر، لأنه ممنوع، إذ إن مكانه الأمثل هو البحر، في حين وجد آخرون أن تلك اللقطات ترويج سياحي لحدائق المنارة، ومدينة مراكش.
ويعزز المنتقدون موقفهم بكون صهريج المنارة تعيش فيه الأسماك، ما يجعل دراجات الجيتسكي تسبب لها الخوف، لأنها غير معتادة على الأمر.
يذكر أن كليب النجم العالمي “مالوما”، و”ميتر جيمس” يروج للسياحة في مراكش، عبر إبراز ما تزخر به المدينة من مناظر خلابة، وهندسة معمارية مميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لكليب مالوما وميتر جيمس في مراكش بسبب ممارسة الجيتسكي في صهريج المنارة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.