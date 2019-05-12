انتقادات لكليب مالوما وميتر جيمس في مراكش بسبب ممارسة الجيتسكي في صهريج المنارة – فيديو

انتقد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، لجوء الفنان الفرنسي الكونغولي “ميتر جيمس”، وشريكه في كليب “سينيوريتا”، الفنان الكولومبي “مالوما” لممارسة رياضة الجيتسكي في صهرج المنارة في مدينة مراكش، علما أنه مكان ممنوعة فيه السباحة، أو ممارسة أي رياضة مائية.

وظهر المغنيان العالميان في لقطات كليبهما الجديد، على دراجات جيتسكي وسط الصهريج، ما جعل بعضا ينتقد الأمر، لأنه ممنوع، إذ إن مكانه الأمثل هو البحر، في حين وجد آخرون أن تلك اللقطات ترويج سياحي لحدائق المنارة، ومدينة مراكش.

ويعزز المنتقدون موقفهم بكون صهريج المنارة تعيش فيه الأسماك، ما يجعل دراجات الجيتسكي تسبب لها الخوف، لأنها غير معتادة على الأمر.

يذكر أن كليب النجم العالمي “مالوما”، و”ميتر جيمس” يروج للسياحة في مراكش، عبر إبراز ما تزخر به المدينة من مناظر خلابة، وهندسة معمارية مميزة.