في خامس أيام رمضان جريمة قتل بشعة في العرائش.. شاب يقتل شقيقه الأصغر

اهتزت مدينة العرائش، أمس السبت، على وقت جريمة بشعة ارتكبها شخص في حق شقيقه في دوار بكارة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن مرتكب الجريمة يبلغ من العمر 30 سنة، وأقدم على طعن شقيقه الأصغر، البالغ من العمر 25 سنة، بسكين، بعدما نشب بينهما خلاف، تطور من مشادة كلامية إلى الضرب، والجرح، ما أدى إلى مصرع أحدهما على الفور، وخلف ذلك حالة من الاستنكار في أوساط جيرانهما.

وفور علمها بالحادث، حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، واعتقلت المشتبه فيه للتحقيق معه حول ظروف، وملابسات الواقعة، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات في مستشفى للامريم في العرائش.