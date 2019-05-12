أقدم مجموعة من المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، صباح يوم الأحد، في الناظور على اقتحام السياج الحدود لمليلية المحتلة، حيث تمكن العديد منهم من اجتيازه.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن القوات العمومية استطاعت توقيف 40 مهاجرا من أصل حوالي 100 مهاجر، استطاعوا اجتياز الفاصل الحدودي.
التدخل خلف إصابة 7 من القوات العمومية، ومهاجرين أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى الإقليمي لمدينة الناظور لتلقي الإسعافات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 7 من القوات المساعدة ومهاجرين أثناء محاولة اقتحام السياج الحدودي في مليلية المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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