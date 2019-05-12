مؤتمر التطبيع في التربية والتعليم في لبنان | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 17/ 05/ 2019 الزمان: 9:30 المكان: الجامعة اللبنانية، بيروت Advertisements يعرض المؤتمر دراساتٍ متخصّصة في محتوى مناهج التعليم في لبنان، ومواقف الفاعلين والمقرّرين وخبراتهم، ووسائط التنشئة الاجتماعية وأدوارها في وعي الخطر الصهيوني ومناهضة التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي، فضلًا عن آخر التطوّرات بشأن "العريضة من أجل مناهضة التطبيع في التربية والتعليم" الصادرة يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2018. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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