مؤتمر التطبيع في التربية والتعليم في لبنان | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 17/ 05/ 2019
الزمان: 9:30
المكان: الجامعة اللبنانية، بيروت
يعرض المؤتمر دراساتٍ متخصّصة في محتوى مناهج التعليم في لبنان، ومواقف الفاعلين والمقرّرين وخبراتهم، ووسائط التنشئة الاجتماعية وأدوارها في وعي الخطر الصهيوني ومناهضة التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي، فضلًا عن آخر التطوّرات بشأن "العريضة من أجل مناهضة التطبيع في التربية والتعليم" الصادرة يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
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