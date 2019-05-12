السودان: تأجيل المحادثات بين المحتجين والجيش للإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت حركة الاحتجاج في السودان إن المحادثات بين الجيش والمحتجّين بشأن الانتقال السياسي ستُستأنف يوم غد، الإثنين.
وصرّح أحد المتحدثين باسم "تحالف الحرّية والتغيير"، رشيد السيد، لـ"فرانس برس" أن "الاجتماع الذي كان مرتقباً اليوم (الأحد) سيُعقد الإثنين".
ولم يوضح المتحدث أسباب إرجاء الاجتماع، إلا أن مصادر في التحالف أشارت إلى أن مكوناته طلبت ذلك بهدف إنهاء المشاورات الداخلية قبل لقاء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي.
وكان قد أعلن التحالف، السبت، أن الجيش السوداني اقترح استئناف المحادثات بشأن نقل السلطة إلى إدارة مدنية، علما بأنها متعثرة حاليا.
ولا يزال يعتصم آلاف المتظاهرين منذ أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم مطالبين المجلس العسكري الذي تسلّم الحكم في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ إبريل، بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
كما لا تزال المفاوضات بين قادة تحالف الحرية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، والمجلس العسكري تراوح مكانها.
ويختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك الذي يُفترض أن يحلّ محلّ المجلس العسكري. إذ أن الجنرالات يريدونه أن يكون تحت سيطرة العسكريين، فيما يسعى المتظاهرون إلى أن يكون المدنيون أكثرية فيه.
وقال تحالف الحرية والتغيير في بيان إنه رصد نقاط اختلاف واقترح التوصل إلى حلّها خلال "72 ساعة" اعتبارا من لحظة بدء المحادثات.
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