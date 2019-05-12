للموسم الثاني تواليا: مانشستر سيتي بطلا للبريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توّج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على برايتون برباعية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الأخيرة من عمر الدوري.

وأحرز رباعية مانشستر سيتي كل من اللاعبين سيرجيو أغويرو، إيميريك لابورت، رياض محرز وإلكاي غوندوغان، وفي المقابل سجل هدف برايتون الوحيد اللاعب غلين موراي.

وبهذا الفوز أنهى مانشستر سيتي الموسم متصدر للائحة الدوري الإنجليزي برصيد 98 نقطة بعد منافسة مشتعلة مع مطارده ليفربول (97 نقطة)، وفي المقابل تجمد رصيد برايتون عند 36 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

انطلق مانشستر سيتي باحثا عن هدف السبق المبكر، فسدد جوندوجان كرة على حدود منطقة الجزاء ارتدت من برناردو إلى ركنية في الدقيقة الثالثة، ورد برايتون في الدقيقة العاشرة، عندما أرسل نوكارت كرة نحو جاهانباخش في الناحية اليسرى، فتخطي الدولي الإيراني رقيبه قبل أن يسدد كرة قريبة من القائم البعيد.

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وتكتل برايتون في منطقة جزائه لحماية مرماه من هجوم مانشستر سيتي الهادر، وتصدى الحارس الأسترالي مات رايان لعرضية محرز السريعة في الدقيقة 24، قبل أن يفاجئ برايتون ضيفه بهدف في الدقيقة 27، اثر ركلة ركنية نفذها جروس على رأس موراي الذي تابعها نحو القائم القريب داخل الشباك.

ولم يهنأ برايتون بهدفه، فجاء التعادل بعد دقيقة واحدة، عندما مرر دافيد سيلفا كرة ماركة إلى أجويرو الذي تابعها بيسراه بين ساقي الحارس رايان إلى داخل المرمى، ثم غاص برناردو سيلفا برأسه نحو عرضية زينتشينكو، بيد أن رايان سيطر على الكرة بثقة في الدقيقة 30.

ولم يتوقف سيتي عند ذلك، بل تقدم بالنتيجة في الدقيقة 38، عندما ارتقى لابورت لركنية من محرز ودكها برأسه في الشباك، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أطلق لويس دونك كرة قوية أبعدها الحارس إيدرسون فوق العارضة.

وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني مهاجما، لكنه تأخر في تهديد خصمه الذي حصل على فرصة لمعادلة النتيجة في الدقيقة 53 عندما نفذ جاهانباخش ركلة حرة على رأس دونك الذي ذهبت محاولته فوق المرمى، وحرم مدافعو برايتون جوندوجان من التسديد أمام المرمى في الدقيقة 57، قبل أن يترك محرز بصمته على أحداث اللقاء بالهدف الثالث عندما راوغ رقيبه بمهارة قبل أن يسدد بيمناه كرة قوية فشل رايان في إبعادها بالدقيقة 63.

ومرت تسديدة أرضية من جوندوجان بجانب المرمى في الدقيقة 67، لكن اللاعب نفسه عوض في الدقيقة 72، عندما تصدى لركلة حرة بعيدة أسكنها بمهاره في الزاوية العليا اليسرى لمرمى برايتون، ومرت الدقائق المتبقية هادئة مع دخول كيفن دي بروين مكان دافيد سيلفا، ثم خرج القائد كومباني وسط تصفيق حاد من الجمهور، ليدخل مكانه نيكولا أوتامندي.