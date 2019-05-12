واندلع العنف في تشيلو، ذات الغالبية الكاثوليكية، بعدما "أساء" أحد السكان فهم منشور على "فيسبوك" اعتبره تهديدا للمسيحيين.
وأفاد غوناسيكيرا بأن الشخص المسلم الذي نشر المنشور أوقف، كما أشار إلى أن حظر التجوال المفروض سيرفع بحلول فجر الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر حظر التجوال في مدينة سريلانكية إثر اعتداءات على مسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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