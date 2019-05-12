حظر التجوال في مدينة سريلانكية إثر اعتداءات على مسلمين

وقال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا، إن حشودا هاجمت أيضا محال تجارية يملكها مسلمون في مدينة تشيلو الواقعة على بعد 80 كلم شمال العاصمة كولومبو.

واندلع العنف في تشيلو، ذات الغالبية الكاثوليكية، بعدما "أساء" أحد السكان فهم منشور على "فيسبوك" اعتبره تهديدا للمسيحيين.



وأفاد غوناسيكيرا بأن الشخص المسلم الذي نشر المنشور أوقف، كما أشار إلى أن حظر التجوال المفروض سيرفع بحلول فجر الاثنين.

