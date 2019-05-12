بومبيو: الحرب مع إيران ليست هدفنا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده لا تستهدف الحرب مع إيران.

وفي مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال بومبيو أمس السبت (بالتوقيت المحلي) إن " هدفنا ليس هو الحرب بل إن هدفنا الثابت هو أن تغير القيادة الإيرانية سلوكها".

وأضاف بومبيو أن " إيران هي أكبر قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وقد وضعنا لأنفسنا هدفا هو أن نضع هذا الأمر في وضعه الصحيح".

وبرر بومبيو نقل بلاده لوحدات عسكرية إلى المنطقة بالتهديد المتنامي من قبل إيران مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى رفع مستوى سلامتها إلى أفضل درجة ممكنة كما أنها تسعى في الوقت نفسه إلى ضمان تواجد قوة ردع كافية في المنطقة.

وهدد بومبيو من أنه في حال هاجمت إيران أهدافا أمريكية في العراق أو في أفغانستان أو في اليمن أو في أي مكان آخر في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة جاهزة لإعطاء الرد المناسب.

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وتابع بومبيو أن هدف الحكومة الأمريكية يتمثل في ضمان عدم وجود طريق بالنسبة لإيران للعودة إلى محاولة إنتاج أسلحة نووية وضمان أن برنامجها الصاروخي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.

وقال بومبيو إن " الجهود الثورية من قبل إيران للسيطرة على عواصم عربية مثل دمشق أوبيروت أو صنعاء، ليست من قبيل الأعمال المناسبة، فهي تزعزع الاستقرار ونحن نرجوهم أن يعدلوا مسارهم وفقا للأمور الطبيعية التي تفعلها الدول، ليس أكثر".

وفيما يتعلق بالخلاف في وجهات النظر مع الاتحاد الأوروبي، قال بومبيو:" عندما أتحدث معهم سيتفهمون الخطر الناجم عن الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ أنهم (الإيرانيون) شقوا طريقا مختلفا بالاتفاق النووي".

واختتم بومبيو حديثه بالقول إنه في حال تحدثت الولايات المتحدة عن خطر الإرهاب وزعزعة الاستقرار والمخاطر الصادرة عن حلفاء إيرانيين مثل حزب الله في لبنان وميليشيات الحوثي في اليمن والميليشيات التي تسيطر عليها إيران في العراق، فإن الأوروبيين سيتفهمون القلق الأمريكي.