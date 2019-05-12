انت الان تتابع مقتل مستشارة برلمانية في هجوم لمسلحين بكابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، مقتل مستشارة برلمانية من قبل مسلحين لم يتم التعرف على هويتهم في العاصمة الأفغانية "كابول". وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن مستشارة اللجنة الثقافية في البرلمان الأفغاني مينا مانجال قُتلت إثر إطلاق نار لمجهولين صباح اليوم في حي الشرطة الـ8 بكابول. وأضاف رحيمي أنه يجري التحقيق في الحادث. ولم تعلن الجماعات المسلحة أو أي من أفرادها المسؤولية عن الحادث حتى الاَن.

وكان الجيش الأفغاني قد أعلن إنقاذ 10 مدنيين على الأقل من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم قندوز شمالي البلاد خلال عملية قامت بها القوات الأفغانية.ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن بيان أصدره فيلق بامير التابع للجيش الأفغاني اليوم السبت، أنه كان يتم احتجاز المدنيين في سجن لطالبان يقع بمنطقة "شاهار دارا"،