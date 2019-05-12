مقتل مستشارة برلمانية في هجوم لمسلحين بكابول

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، مقتل مستشارة برلمانية من قبل مسلحين لم يتم التعرف على هويتهم في العاصمة الأفغانية "كابول". وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن مستشارة اللجنة الثقافية في البرلمان الأفغاني مينا مانجال قُتلت إثر إطلاق نار لمجهولين صباح اليوم في حي الشرطة الـ8 بكابول. وأضاف رحيمي أنه يجري التحقيق في الحادث. ولم تعلن الجماعات المسلحة أو أي من أفرادها المسؤولية عن الحادث حتى الاَن.
وكان الجيش الأفغاني قد أعلن إنقاذ 10 مدنيين على الأقل من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم قندوز شمالي البلاد خلال عملية قامت بها القوات الأفغانية.ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن بيان أصدره فيلق بامير التابع للجيش الأفغاني اليوم السبت، أنه كان يتم احتجاز المدنيين في سجن لطالبان يقع بمنطقة "شاهار دارا"،
وكان الجيش الأفغاني قد أعلن إنقاذ 10 مدنيين على الأقل من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم قندوز شمالي البلاد خلال عملية قامت بها القوات الأفغانية.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن بيان أصدره فيلق بامير التابع للجيش الأفغاني اليوم السبت، أنه كان يتم احتجاز المدنيين في سجن لطالبان يقع بمنطقة "شاهار دارا"، وأن 10 من مقاتلي طالبان قد لقوا مصرعهم خلال العملية، فضلا عن إصابة 15 أخرين.
ولم يتطرق البيان إلى المزيد من التفاصيل حول العملية أو عن وقوع خسائر محتملة في صفوف قوات الأمن الأفغانية.
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