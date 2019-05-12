مستشار #النمسا يطالب بإلغاء ألف من لوائح الاتحاد الأوروبي

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المستشار النمساوي زيباستيان كورتس

طالب المستشار النمساوي زيباستيان كورتس بإلغاء ألف من لوائح الاتحاد الأوروبي أو إحالة الحق في تنظيم تلك المجالات إلى الدول الأعضاء، وذلك قبل أسبوعين فقط من انتخابات البرلمان الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عنه القول، في بيان، إن مواطني الاتحاد يريدون إجابات من الاتحاد الأوروبي بشأن موضوعات تتعلق بالأمن وحماية الحدود الخارجية للتكتل والتغير المناخي.

وأضاف :"لكن لا أحد يحتاج قواعد أوروبية حول كيفية إعداد شرائح الدجاج المقرمشة أو رقائق البطاطس".

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وبوجه عام، انتقد كورتس "الحماقات التنظيمية" و"الأبوة" التي تمارسها بروكسل.

ويطالب كورتس منذ فترة طويلة بإصلاح الاتحاد الأوروبي، ويخوض حزبه حزب الشعب، المنتمي إلى يمين الوسط، الانتخابات ببرنامج يتصدر أولوياته التركيز على إدخال تغييرات على الاتحاد الأوروبي.