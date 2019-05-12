الإمارات تُعلن تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريب بالقرب من الفجيرة

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارى التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أى أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أى تسرب لأى مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكدت أن العمل يسير فى ميناء الفجيرة بشكل طبيعى وبدون أى توقف، وأن الشائعات التى تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر فى عملياته الكاملة بشكل روتيني.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولى بمسؤولياته لمنع أى أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية.