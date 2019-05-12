الخارجية الإماراتية لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة من السفن التي تعرضت للتخريب

وأشار البيان ، إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكد، أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، نافية الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية.