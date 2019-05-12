دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper روسيا تدشن نظام استخبارات فضائيًا يسمح بمراقبة كاملة للأرض

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،عن تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع فضائي جديد، وهو نظام فضائي استخباراتي للرادار «ليانا».

ويتيح نظام «ليانا» بحسب وزارة الدفاع، مراقبة سطح الأرض بالكامل تقريبًا، ويشمل مجموعة أقمار صناعية تقع في مدارات يبلغ ارتفاعها حوالي 100 كيلو متر، وسينتهي تشكيلها هذا العام، عندما يتم إطلاق مركبتين فضائيتين من طراز «لوتوس-إس» إلى المدار، مع معدات الكشف ومراقبة المواقع على الأرض.

والمعدات التي سيتم نشرها في الفضاء تسمح باكتشاف جسم على سطح الأرض وتوجيه أسلحة صاروخية عالية الدقة عليه.

وتشير التقارير إلى أن فكرة تطوير (ليانا) جاءت من نظام الفضاء البحري السوفيتي للاستخبارات البحرية والاستهداف «ليغيندا» (الأسطورة)، ولكن المراكب الفضائية التي تشملها تطلق إلى مدارات يصل ارتفاعها إلى 25 كم؛ مما تحد من القدرة على اكتشاف المواقع البحرية والأرضية.