شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": bbc تنفذ مخططا ممنهجا ضد مصر لصالح الجماعات الإهاربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلى عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الاعلاميين،أن بعض وسائل الاعلام الغربية و خاصة ال bbc تنفذ مخططا ممنهجا ضد مصر، مضيفا أن ال bbc اعتادت على نشر مجموعة من الأخبار المفبركة بهدف تشويه الدولة المصرية وما يتحقق على أرض الواقع.

وأضاف أيمن عدلى فى تصريحات له ، أن الـ bbc تحمل أجندة خارجية لعرقلة استقرار الدولة من خلال الحرص دائما على نشر الأكاذيب والتقليل مما يحدث على أرض الواقع ،مشيرا الى أن من يتحدث عن مصداقية ال bb او التعامل المهنى مع الأخبار عليه أن يسترجع التاريخ الملئ بالأخطاء والأكاذيب التى تدل على ارتباط بأجندات خارجية تستهدف بث الاشاعات و الأكاذيب لدى المواطن المصرى.

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وشدد أيمن عدلى على أنه يجب على وسائل الاعلام المصرية أن ترد على مثل هذه الادعاءات بالحقائق وعلى أرض الواقع وأن تستمر الدولة فى مسيرتها نحو التقدم والانجازات بعيدا عن المحاولات غير الشريفة لتشوية كل عمل يتم على أرض الواقع .