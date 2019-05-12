شكرا لقرائتكم خبر عن وفد نيابى لرئيس برلمان غانا: نحرص على دعم التعاون الثنائى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقية، تحرص الدولة على إقامة علاقات أكثر قوة مع كل البلدان الإفريقية، حيث التقى وفد برلمانى مصرى اليوم الأحد، آرون مايك أوكايي رئيس برلمان غانا والوفد المرافق له، تم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون الثنائى بين مصر وغانا خاصة فى المجال البرلمانى والقانونى.

وخلال اللقاء أكدت مصر على أهمية توطيد العلاقات المصرية الإفريقية وزيادة سبل التعاون مع جميع بلدان القاره الإفريقية، وكذلك الأهمية البالغة التي توليها مصر لعلاقاتها بغانا، وسعى مصر لزيادة التعاون مع غانا، وفتح قنوات اتصال جديدة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والقانونية.

Advertisements

ومن جهته أعرب آرون رئيس برلمان غانا عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وغانا، وحرص بلاده على تطويرها فى كافة المجالات والاستفادة من الخبرة المصرية من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين المصرى والغانى.