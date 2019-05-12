أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "للممرضين يوم عالمي وهم في كل يوم للمرضى سند على طريق الشفاء. عسانا نحتفل كل سنة بعدد اكبر من الممرضين الحاملين ​الكفاءات​ العلمية والقيم الانسانية. كل عام وأنتم وإنساننا بألف خير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي بيوم الممرض: للمرضى سند على طريق الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.