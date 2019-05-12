رابطة معلمي التعليم الأساسي استنكرت الإعتداء الذي تعرض له يوسف عثمان

أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في ​لبنان​ بياناً شديد اللهجة إثر الإعتداء الفظ الذي تعرض له الزميل يوسف عثمان في مدرسه كفر دينس الرسمية ​قضاء راشيا​ من قبل والد أحد التلامذة.

وجاء في البيان أن ما حصل اليوم في مدرسة دينس الرسمية من إعتداء فظ على زميلنا في ​التعليم الرسمي​ يدعو الى القلق من مستوى الفلتان الذي يهدد المدرسة الرسمية والتعليم في شكل عام، مشيرا الى ان ما حصل يؤكد سقوط الحصانة المعنوية والأدبية والتربوية عن المعلمين ، فمهما تكن الأسباب والتبريرات فالإعتداء بالضرب والإهانة ليست هي الوسيلة أو الإسلوب وهي مرفوضة ومدانة ، مطالبا وزير التربية الذي أبدى ويبدي حرصاً شديداً على عدم إستخدام ​العنف​ في ​المدارس​، أن يتحرك وبسرعة لضمان إحترام وحماية المعلمين، و​القضاء​ بوضع يده على مثل هذه الإعتداءات.