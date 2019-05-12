رابطة معلمي التعليم الأساسي استنكرت الإعتداء الذي تعرض له يوسف عثمان

أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان بياناً شديد اللهجة إثر الإعتداء الفظ الذي تعرض له الزميل يوسف عثمان في مدرسه كفر دينس الرسمية قضاء راشيا من قبل والد أحد التلامذة.
وجاء في البيان أن ما حصل اليوم في مدرسة دينس الرسمية من إعتداء فظ على زميلنا في التعليم الرسمي يدعو الى القلق من مستوى الفلتان الذي يهدد المدرسة الرسمية والتعليم في شكل عام، مشيرا الى ان ما حصل يؤكد سقوط الحصانة المعنوية والأدبية والتربوية عن المعلمين ، فمهما تكن الأسباب والتبريرات فالإعتداء بالضرب والإهانة ليست هي الوسيلة أو الإسلوب وهي مرفوضة ومدانة ، مطالبا وزير التربية الذي أبدى ويبدي حرصاً شديداً على عدم إستخدام العنف في المدارس، أن يتحرك وبسرعة لضمان إحترام وحماية المعلمين، والقضاء بوضع يده على مثل هذه الإعتداءات.
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