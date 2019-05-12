قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجديد زار إتحاد بلديات صور

زار قائد القطاع الغربي لـ"​اليونيفيل​" الجديد الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا، برفقة قنصل ​إيطاليا​ الفخري في ​الجنوب​ أحمد سقلاوي، مقرّ اتحاد بلديات صور، حيث كان في استقبالهم الرئيس ​حسن دبوق​ ضمن إطار اللقاءات الّتي تهدف إلى تمتين العلاقة بين "اليونيفيل" والسلطات المحلية، وإلى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وهنأ دبوق، الجنرال بيشوتا بمنصبه الجديد، ورحّب بطاقمه المؤلّف حاليًّا من اللواء أوسطا، وتمّ التدوال في عدد من المبادرات والأنشطة الّتي ستنفّذ في منطقة صور.

من ثمّ، أشاد دبوق بـ"دور "اليونيفيل" الريادي والتعاون الوثيق مع الجيش ال​لبنان​ي، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ​جنوب لبنان​.

بدوره، أعرب الجنرال بيشوتا عن "فخره بعودته من جديد إلى لبنان كقائد للقطاع الغربي لليونيفيل، بعد أن شارك في مهمّة "اليونيفيل" في العام 2011 كقائد لفوح الهندسة الإيطالي"، منوّهًا بـ"علاقة الصداقة التاريخيّة الّتي تربط ​مدينة صور​ بجنود حفظ السلام في "اليونيفيل" عمومًا وبالجنود الإيطاليين خصوصًا".