هاشم: الكلمات تعجز عن تقدير تضحيات الممرضة والممرض من اجل صحة وحياة الناس

وجّه النائب ​قاسم هاشم​، التحية والتقدير للممرضة والممرض، لمناسبة يوم الممرض/ ة العالمي، مشيرا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "تبقى الكلمات عاجزة عن تقدير تضحيات الممرضة والممرض من اجل صحة وحياة الناس، على كل المستويات الطبية".

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