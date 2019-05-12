قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل زار قائمقام حاصبيا مودعا

زار قائد القطاع الشرقي في ​اليونيفيل​ ممثلا بقائد الأركان في ​الكتيبة الاسبانية​ الكولونيل ساينز بيكو يرافقه وفد، قائمقام ​حاصبيا​ احمد كريدي مودعا. وتم خلال اللقاء بحث العلاقة الوثيقة التي تربط أهالي منطقة حاصبيا ب​قوات اليونيفيل​، وخاصة بالكتيبة الاسبانية، وقد أكد كريدي على "التعاون بين اليونيفيل و​الجيش اللبناني​ لضمان السلام والامن على طول الخط الازرق". بدوره أكد ساينز "العلاقة والتعاون بين الكتيبة الاسبانية وأهالي المنطقة".

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