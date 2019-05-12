قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل زار قائمقام حاصبيا مودعا

زار قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل ممثلا بقائد الأركان في الكتيبة الاسبانية الكولونيل ساينز بيكو يرافقه وفد، قائمقام حاصبيا احمد كريدي مودعا.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقة الوثيقة التي تربط أهالي منطقة حاصبيا بقوات اليونيفيل، وخاصة بالكتيبة الاسبانية، وقد أكد كريدي على "التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني لضمان السلام والامن على طول الخط الازرق".
بدوره أكد ساينز "العلاقة والتعاون بين الكتيبة الاسبانية وأهالي المنطقة".
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